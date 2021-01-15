Был COVID-19: скончался создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский

28 декабря его госпитализировали с коронавирусом, до этого он лечился дома. Грачевский находился в реанимации, но 10 января, по словам жены, врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского.
В 1974 году Борис Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основали известный детский юмористический киножурнал «Ералаш». Кроме того, он был режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».
Напомним, 7 января в Германии от коронавируса умерла бывшая директор школы № 32 Нижнего Тагила Галина Каничева.