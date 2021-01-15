Был COVID-19: скончался создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский

Был COVID-19: скончался создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский

Сегодня, 08:33ОбществоPhoto: страница Бориса Грачевского в Instagram
На 72 году жизни скончался создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

28 декабря его госпитализировали с коронавирусом, до этого он лечился дома. Грачевский находился в реанимации, но 10 января, по словам жены, врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского.

В 1974 году Борис Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основали известный детский юмористический киножурнал «Ералаш». Кроме того, он был режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

Photo:страница Бориса Грачевского в Instagram

Напомним, 7 января в Германии от коронавируса умерла бывшая директор школы № 32 Нижнего Тагила Галина Каничева.

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