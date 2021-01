Возле Краеведческого музея в Нижнем Тагиле жители заметили необычную фигуру, которая была одета в мансийскую шубу-малицу с капюшоном, варежками и унтами из оленьего меха. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

В действительности это оказался экспонат из экспозиции историко-краеведческого музея Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Мы воспользовались сильными морозами для проведения противомолевой профилактики. На данный момент экспонаты, конечно, уже заняли своё место в экспозиции,рассказали в музее. Там добавили, что подобная профилактика проводится и в летний период. Таким образом костюмы очищают от пыли, проветривают их или просушивают одежду.

