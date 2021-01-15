Свердловская звезда СМИ отправлена на 10 лет в колонию за убийство матери

В январе 2015 года Фирсов стал героем федеральных СМИ, когда отдыхал в Таиланде на острове Чанг. В отеле он взял в заложники жену и сына. Мужчина приставил нож к горлу ребенка и потребовал подать ему тонированный автомобиль и обеспечить сопровождение полиции до аэропорта Бангкока. Через какое-то время Фирсов выронил нож и стал душить ребенка. Жене в это время удалось открыть дверь номера. После этого сотрудник российского посольства задержал дебошира.