Свердловская звезда СМИ отправлена на 10 лет в колонию за убийство матери

Фирсову вынесли приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть).
Конфликт между ним и матерью произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином Березовского ГО. Мужчина выпивал в компании своей матери. В какой-то момент он нанес несколько ударов женщине по голове и телу. В результате она потеряла сознание.
На следующий день Фирсов прибрался в квартире и покинул ее, оставив лежать мать без сознания и заперев входную дверь снаружи.
Женщину обнаружили соседи через день. Несмотря на помощь врачей, она скончалась от полученных травм. В результате суд приговорил Фирсова к 10 годам колонии строгого режима.
В январе 2015 года Фирсов стал героем федеральных СМИ, когда отдыхал в Таиланде на острове Чанг. В отеле он взял в заложники жену и сына. Мужчина приставил нож к горлу ребенка и потребовал подать ему тонированный автомобиль и обеспечить сопровождение полиции до аэропорта Бангкока. Через какое-то время Фирсов выронил нож и стал душить ребенка. Жене в это время удалось открыть дверь номера. После этого сотрудник российского посольства задержал дебошира.