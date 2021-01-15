Свердловская звезда СМИ отправлена на 10 лет в колонию за убийство матери

Свердловская звезда СМИ отправлена на 10 лет в колонию за убийство матери

Сегодня, 08:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловчанина Алексея Фирсова суд приговорил к 10 годам лишения свободы за убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Фирсову вынесли приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть).

Конфликт между ним и матерью произошел 21 октября 2019 года в поселке Лосином Березовского ГО. Мужчина выпивал в компании своей матери. В какой-то момент он нанес несколько ударов женщине по голове и телу. В результате она потеряла сознание.

На следующий день Фирсов прибрался в квартире и покинул ее, оставив лежать мать без сознания и заперев входную дверь снаружи.

Женщину обнаружили соседи через день. Несмотря на помощь врачей, она скончалась от полученных травм. В результате суд приговорил Фирсова к 10 годам колонии строгого режима.

В январе 2015 года Фирсов стал героем федеральных СМИ, когда отдыхал в Таиланде на острове Чанг. В отеле он взял в заложники жену и сына. Мужчина приставил нож к горлу ребенка и потребовал подать ему тонированный автомобиль и обеспечить сопровождение полиции до аэропорта Бангкока. Через какое-то время Фирсов выронил нож и стал душить ребенка. Жене в это время удалось открыть дверь номера. После этого сотрудник российского посольства задержал дебошира.

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