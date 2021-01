Умерший дворник и противопоказания ковид-вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 января.

Екатеринбургский врач Галина Свирина рассказала, кому противопоказана вакцинация от COVID-19. По словам специалиста, вакцинироваться не стоит человеку, который имеет хронические заболевания, находящиеся в острой фазе. Аллергия, бронхиальная астма, беременность, а также иные особенности здоровья. На сегодняшний день для того, чтобы привиться, достаточно пройти обследование. Врач из Екатеринбурга рассказала о противопоказаниях вакцины от COVID-19 В Свердловской области число заболевших коронавирусом за сутки вновь приближается к 400 случаям. За прошедший день было зафиксировано 392 случая COVID-19. Из свердловских медучреждений за этот же отрезок времени было выписано 395 человек. 18 пациентов скончались от COVID-19 за прошедший день. В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая коронавируса Сегодня утром Нижнем Тагиле около магазина «Антураж» на проспекте Мира умерла 52-летняя женщина, подрабатывавшая дворником. Женщина приступила к выполнению обязанностей и упала на землю. На помощь вышли работники торговой точки и прохожие, также были вызваны сотрудники медицинской помощи. Спасти тагильчанку не удалось. По мнению свидетелей, предполагаемой причиной смерти является остановка сердца. В Нижнем Тагиле у магазина на проспекте Мира умерла дворник В свердловских больницах больше не является обязательным сдавать анализ на коронавирус перед плановой госпитализацией. Минздрав внес изменения в приказ о временном порядке работы больниц во время пандемии COVID-19. Теперь не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В Свердловской области отменили анализ на COVID-19 перед плановой госпитализацией

