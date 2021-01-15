Умерший дворник и противопоказания ковид-вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области число заболевших коронавирусом за сутки вновь приближается к 400 случаям. За прошедший день было зафиксировано 392 случая COVID-19. Из свердловских медучреждений за этот же отрезок времени было выписано 395 человек. 18 пациентов скончались от COVID-19 за прошедший день.