В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ход

Из-за коронавируса службы в церквях будут организованы с соблюдением противоэпидемиологических норм.
Волонтеры будут раздавать прихожанам маски, обрабатывать руки антисептиком. Если на улице будет холодно, чтобы не создавать очереди в притворе, обработка будет в самом храме,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.
Также будут проведены дополнительные службы утром, чтобы распределить количество прихожан. При этом будут соблюдаться «противоковидные» рекомендации, полученные от Священного синода и Роспотребнадзора.
Напомним, в Нижнем Тагиле 19 января на Тагильском пруду будут организованы крещенские купания.