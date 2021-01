В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ход

В Нижнем Тагиле из-за COVID-19 отменен крестный ход в праздник Крещения Господня.

Из-за коронавируса службы в церквях будут организованы с соблюдением противоэпидемиологических норм. Волонтеры будут раздавать прихожанам маски, обрабатывать руки антисептиком. Если на улице будет холодно, чтобы не создавать очереди в притворе, обработка будет в самом храме,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин. Также будут проведены дополнительные службы утром, чтобы распределить количество прихожан. При этом будут соблюдаться «противоковидные» рекомендации, полученные от Священного синода и Роспотребнадзора. Напомним, в Нижнем Тагиле 19 января на Тагильском пруду будут организованы крещенские купания.

