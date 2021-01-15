В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ход

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ход

Сегодня, 12:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле из-за COVID-19 отменен крестный ход в праздник Крещения Господня.

Из-за коронавируса службы в церквях будут организованы с соблюдением противоэпидемиологических норм.

Волонтеры будут раздавать прихожанам маски, обрабатывать руки антисептиком. Если на улице будет холодно, чтобы не создавать очереди в притворе, обработка будет в самом храме,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.

Также будут проведены дополнительные службы утром, чтобы распределить количество прихожан. При этом будут соблюдаться «противоковидные» рекомендации, полученные от Священного синода и Роспотребнадзора.

Напомним, в Нижнем Тагиле 19 января на Тагильском пруду будут организованы крещенские купания.

Stories:
КоронавирусЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
Крестный ходслужбакрещениеНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы