В Нижнем Тагиле из-за коронавируса в Крещение не состоится крестный ход

Волонтеры будут раздавать прихожанам маски, обрабатывать руки антисептиком. Если на улице будет холодно, чтобы не создавать очереди в притворе, обработка будет в самом храме,рассказал TagilCity.ru пресс-секретарь нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.