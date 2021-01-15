В Нижнем Тагиле кронируют деревья на Сухоложском по обращению жителей в соцсетях

Власти Свердловской области рассмотрели 439 обращений со стороны граждан региона в социальных сетях.
Получен ответ на обращение жителей Нижнего Тагила об опасных деревьях при подходе к остановке «Цементный завод» на Сухоложском. Данный объект включен в перечень адресов, на которых будет производится кронирование в 2021 году.
Оставить свое обращение жители Нижнего Тагила и Свердловской области могут через специальную форму в официальной группе Свердловской области во «Вконтакте».
Напомним, в Свердловской области назначен новый замглавы аппарата правительства. Должность получил экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя. Он будет заниматься координацией вопросов по обращениям жителей региона.