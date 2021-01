В Нижнем Тагиле кронируют деревья на Сухоложском по обращению жителей в соцсетях

В Нижнем Тагиле по обращению жителей в соцсетях кронируют опасные деревья на Сухоложском, сообщается в официальной группе Свердловской области во «Вконтакте».

Власти Свердловской области рассмотрели 439 обращений со стороны граждан региона в социальных сетях. Получен ответ на обращение жителей Нижнего Тагила об опасных деревьях при подходе к остановке «Цементный завод» на Сухоложском. Данный объект включен в перечень адресов, на которых будет производится кронирование в 2021 году. Оставить свое обращение жители Нижнего Тагила и Свердловской области могут через специальную форму в официальной группе Свердловской области во «Вконтакте». Напомним, в Свердловской области назначен новый замглавы аппарата правительства. Должность получил экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя. Он будет заниматься координацией вопросов по обращениям жителей региона. Евгений Куйвашев назначил нового замглавы аппарата правительства Свердловской области

