В Нижнем Тагиле кронируют деревья на Сухоложском по обращению жителей в соцсетях

В Нижнем Тагиле кронируют деревья на Сухоложском по обращению жителей в соцсетях

Сегодня, 17:06ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле по обращению жителей в соцсетях кронируют опасные деревья на Сухоложском, сообщается в официальной группе Свердловской области во «Вконтакте».

Власти Свердловской области рассмотрели 439 обращений со стороны граждан региона в социальных сетях.

Получен ответ на обращение жителей Нижнего Тагила об опасных деревьях при подходе к остановке «Цементный завод» на Сухоложском. Данный объект включен в перечень адресов, на которых будет производится кронирование в 2021 году.

Оставить свое обращение жители Нижнего Тагила и Свердловской области могут через специальную форму в официальной группе Свердловской области во «Вконтакте».

Напомним, в Свердловской области назначен новый замглавы аппарата правительства. Должность получил экс-замминистра международных и внешнеэкономических связей Иван Детченя. Он будет заниматься координацией вопросов по обращениям жителей региона.

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