В Нижнем Тагиле открывается новый детский сад №210 на Гальянке

В дошкольном заведении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.
Открываются три разновозрастные группы. 50 детей выходят в детский сад с понедельника,рассказала редакции TagilCity.ru заведующая Татьяна Овчинникова.
Напомним, два новых детских сада в Нижнем Тагиле на ГГМ были готовы к открытию в 2020 году, однако они не смогли принять детей из-за изменения законодательства в сфере пожарного надзора. В частности, в группах надо было установить пожарные оповещатели.