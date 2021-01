В Нижнем Тагиле открывается новый детский сад №210 на Гальянке

В Нижнем Тагиле новый детский сад №210 на улице Удовенко, 4 откроется 18 января.

В дошкольном заведении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение. Открываются три разновозрастные группы. 50 детей выходят в детский сад с понедельника,рассказала редакции TagilCity.ru заведующая Татьяна Овчинникова. Напомним, два новых детских сада в Нижнем Тагиле на ГГМ были готовы к открытию в 2020 году, однако они не смогли принять детей из-за изменения законодательства в сфере пожарного надзора. В частности, в группах надо было установить пожарные оповещатели. Лучшие моменты: как изменился Нижний Тагил в 2020 году

