В Нижнем Тагиле открывается новый детский сад №210 на Гальянке

В Нижнем Тагиле открывается новый детский сад №210 на Гальянке

Сегодня, 11:11ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле новый детский сад №210 на улице Удовенко, 4 откроется 18 января.

В дошкольном заведении выполнили все указания пожарного надзора и получили положительное заключение.

Открываются три разновозрастные группы. 50 детей выходят в детский сад с понедельника,рассказала редакции TagilCity.ru заведующая Татьяна Овчинникова.

Напомним, два новых детских сада в Нижнем Тагиле на ГГМ были готовы к открытию в 2020 году, однако они не смогли принять детей из-за изменения законодательства в сфере пожарного надзора. В частности, в группах надо было установить пожарные оповещатели.

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