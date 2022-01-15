Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области

Напомним, что за последние годы в области имел место ряд нападений браконьеров на егерей. Так, в 2019 году охотинспектор получил смертельное ранение от браконьера в Таборинском районе, пытаясь пресечь незаконную ловлю рыбы. А в 2020 году в Сысерти целая группа браконьеров открыла огонь по УАЗу инспектора департамента природных ресурсов и сопровождающих его бойцов СОБРа.