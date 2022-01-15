Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области

Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области
Карабинами «Калашникова» вооружили всех егерей Свердловской области
Сегодня, 16:08ОбществоФото: 1MI
Все егеря Свердловской области теперь будут обеспечены на работе служебным оружием.

Для них были закуплены карабин «Калашников-TR3».

Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и понятых государственный инспектор вправе применить оружие,подчеркнул директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Александр Кузнецов.

Все егеря в этом году прошли обучение по обращению с огнестрельным оружием и подтвердили право его ношения и применения на службе, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что за последние годы в области имел место ряд нападений браконьеров на егерей. Так, в 2019 году охотинспектор получил смертельное ранение от браконьера в Таборинском районе, пытаясь пресечь незаконную ловлю рыбы. А в 2020 году в Сысерти целая группа браконьеров открыла огонь по УАЗу инспектора департамента природных ресурсов и сопровождающих его бойцов СОБРа.

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