Полиция задержала активистов на пикете «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге

Полиция задержала активистов на пикете «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге
Полиция задержала активистов на пикете «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:03ОбществоФото: 1MI
Двух активистов задержали стражи правопорядка во время митинга «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге.

Одного из них задержали за то, что велосипед, на котором тот приехал на акцию, мог быть украден, второго — за попытку закурить.

По словам организатора мероприятия, преподавателя Уральского государственного педагогического университета Александра Плакунова, все документы о проведении акции были поданы заранее, однако в последний момент вышло постановление о том, что аллею у Дворца молодежи, где и планировалось провести митинг, исключили из зон, где можно проводить подобные мероприятия.

Также, по словам Плакунова, 14 января к нему на работу пожаловали сотрудники полиции и вручили повестку о том, что он должен придти в отделение на Машиностроителей 45 к 10 утра 15 января.

Дежурному по телефону я сказал, что приду позже, у меня митинг. Мне ответили, жаль, но потом я уже буду не нужен,рассказывает педагог.

Кроме того, сразу по прибытию на новое место проведения пикета, сквер у Дворца спорта, к Плакунову подошли стражи правопорядка и предупредили не доставать плакаты, дабы не получить административное наказание, сообщает Е1.

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