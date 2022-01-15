Полиция задержала активистов на пикете «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге

Одного из них задержали за то, что велосипед, на котором тот приехал на акцию, мог быть украден, второго — за попытку закурить.
По словам организатора мероприятия, преподавателя Уральского государственного педагогического университета Александра Плакунова, все документы о проведении акции были поданы заранее, однако в последний момент вышло постановление о том, что аллею у Дворца молодежи, где и планировалось провести митинг, исключили из зон, где можно проводить подобные мероприятия.
Также, по словам Плакунова, 14 января к нему на работу пожаловали сотрудники полиции и вручили повестку о том, что он должен придти в отделение на Машиностроителей 45 к 10 утра 15 января.
Дежурному по телефону я сказал, что приду позже, у меня митинг. Мне ответили, жаль, но потом я уже буду не нужен,рассказывает педагог.
Кроме того, сразу по прибытию на новое место проведения пикета, сквер у Дворца спорта, к Плакунову подошли стражи правопорядка и предупредили не доставать плакаты, дабы не получить административное наказание, сообщает Е1.