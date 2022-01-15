Полиция задержала активистов на пикете «За мир и дружбу народов» в Екатеринбурге

По словам организатора мероприятия, преподавателя Уральского государственного педагогического университета Александра Плакунова, все документы о проведении акции были поданы заранее, однако в последний момент вышло постановление о том, что аллею у Дворца молодежи, где и планировалось провести митинг, исключили из зон, где можно проводить подобные мероприятия.