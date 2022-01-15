Торгово-промышленная палата хочет и дальше поддерживать семейный бизнес в России

Торгово-промышленная палата (ТПП) планирует и дальше заниматься поддержанием семейного бизнеса в России. По ее данным, в стране свыше 74% предприятий малого и среднего бизнеса — семейные компании.

На Всероссийском форуме ТПП представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили главные вопросы семейного предпринимательства. Отмечается, что в 2022 году форум был организован в гибридном формате. В нем приняли участие около тысячи компаний. Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал, что существуют проблемы, с которыми пришлось столкнуться в деятельности. Теперь он с коллегами считает, что необходимо создать площадку для общего обсуждения проблем, которые в дальнейшем будут решаться с Государственной Думой и Советом Федерации, сообщает РБК+. В России семейные компании управляют 80% гостиниц, производят 99% фермерской продукции и почти треть всего хлеба в стране. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, что посчитать региональный вклад непросто. Для этого необходимо получить определенные статистические данные. Оценочно, и об этом говорят сами губернаторы — это до 80% региональных ВВП,заявила Дыбова. На данный момент ТПП реализует проекты, нацеленные на развитие семейного бизнеса. Например: «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП». Данная акция проходит ежегодно. На ней семейные предприятия заявляют о своих достижениях, ищут новые рынки сбыта продукции и партнеров. Сергей Катырин подчеркнул, что граждане задаются вопросом о законе, связанном с семейным бизнесом. Как только такое появится, вокруг закона можно будет построить нормативную базу. Она будет касаться преференций для этих компаний, меры поддержки, которые могут быть на региональном уровне, на федеральном уровне,сказал Катырин. В 2022 году ТПП хочет открывать новые центры поддержки семейного бизнеса в регионах России, а также организовывать тренинги и семинары для предпринимателей.

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