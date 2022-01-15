Жители Асбеста остались без крещенских купаний из-за отсутствия воды

Жители Асбеста остались без крещенских купаний из-за отсутствия воды
Жители Асбеста остались без крещенских купаний из-за отсутствия воды
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1MI
Жители Асбеста не смогут в 2022 году окунуться в ледяную купель. Из-за того, что водоем на Черемшанской плотине обмелел, крещенские купания пришлось отменить.

Нехватка воды случилась по вине малого количества осадков, которые пришлись на весенний, летний и осенний периоды. Об этом заявил директор муниципального учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно–спортивный центр» Олег Чернядев. Он отметил, что в летний период уровень воды упал свыше, чем на 2 метра.

Перед принятием решения на место выезжала комиссия, также прошло обследование Черемшанского пруда, в результате чего и пришлось отменить купания. Это сделано с целью предотвращения ЧП, сказал ТК «АТВ» начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа Евгений Кутарев.

Напомним, 12 января стало известно, что на пруду в Серове ушел под лед трактор, который занимался подготовкой рождественской купели.

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