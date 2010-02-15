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Cкульпторы из г. Нижний Тагил смогут защищать честь России на чемпионате Мира по ледовым скульптурам
Сюжеты:
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Cкульпторы из г. Нижний Тагил смогут защищать честь России на чемпионате Мира по ледовым скульптурам

15 февраля 2010, 18:23ОбществоArtem
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