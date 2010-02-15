Cкульпторы из г. Нижний Тагил смогут защищать честь России на чемпионате Мира по ледовым скульптурам

Он проходил под Иркутском на льду озера Байкал. Конкурс являлся Отборочным туром чемпионата Мира по ледовым скульптурам «Ice Alaska», финал которого пройдет в США в 2011-м году. Теперь Россию там будут представлять тагильчане, занявшие первое место в «Хрустальной нерпе», а также команды из Москвы и Усолья-Сибирского, ставшие вторыми и третьими в этом конкурсе. Именно они будут бороться за звание лучших скульпторов в мире! Добавлю, что творчество Олега Клавдиева и его команды хорошо известно тагильчанам. К примеру, именно они строили ледовый городок на Театральной площади прошлой зимой. И именно Олег Клавдиев создал ледяную скульптуру Золотой Рыбки, которая тогда так полюбилась тагильчанам. К ней горожане обращались за исполнением желаний, примораживая монетки.