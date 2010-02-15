Дополнительные электрички будут курсировать в праздники
15 февраля 2010, 17:29ОбществоArtem
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На период праздничных дней 20-23 февраля и 6-8 марта свредловская железная дорога назначает дополнительные пригородные поезда.
Так, появится дополнительная электричка из Нижнего Тагила до Мурзинки, сообщает пресс-служба Свердловской магистрали. Подробнее об изменении в расписании на праздничные дни можно узнать в справочной железнодорожного вокзала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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