Древней святыне могут поклониться верующие жители г. Нижний Тагил
15 февраля 2010, 17:31ОбществоArtem
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С сегодняшнего дня в храме великомученика-целителя Пантелеймона в посёлке Северный прихожане могут поклониться кресту-мощевику, в котором храниться 21-а частица мощей святых.
Этот древний крест прибыл в наш город из Архангельской области и пробудет в храме до 22-го февраля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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