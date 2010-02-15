Еще одна партия тагильских милиционеров г. Нижний Тагил отправилась на Кавказ
15 февраля 2010, 18:03ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На этот раз 21 человек в составе сводного отряда Свердловской области будет нести службу в Старопромысловском и Ленинском районах Грозного.
Их командировка продлится полгода, рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Чуть ранее, напомню, 40 бойцов нижнетагильского отряда милиции особого назначения также уехали в служебную командировку на 6 месяцев. Они служат во Владикавказе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей