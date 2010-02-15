Еще одна партия тагильских милиционеров г. Нижний Тагил отправилась на Кавказ

Их командировка продлится полгода, рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Чуть ранее, напомню, 40 бойцов нижнетагильского отряда милиции особого назначения также уехали в служебную командировку на 6 месяцев. Они служат во Владикавказе.