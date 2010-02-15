«Финанс» лишил Прохорова первого места в рейтинге миллиардеров

Рейтинг опубликован в номере журнала за 15 февраля. Состояние Владимира Лисина "Финанс" оценил в 18,8 миллиарда долларов. В рейтинге 2009 года Лисин располагался на третьем месте. Вторую строчку списка самых богатых людей России, по версии журнала "Финанс", занимает Михаил Прохоров - лидер рейтинга 2009 года. Состояние Прохорова журнал оценил в 17,85 миллиарда долларов. Третьим самым богатым человеком России "Финанс" назвал Романа Абрамовича с состоянием в 17 миллиардов долларов. В десятку самых богатых людей России также вошли: Сулейман Керимов, Михаил Фридман, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и Владимир Потанин. Ранее, анонсируя рейтинг, "Финанс" сообщал, что в России 77 долларовых миллиардеров. Годом ранее журнал насчитал лишь 49.