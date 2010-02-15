Кровавая драма разыгралась в Интернет-кафе в г. Нижний Тагил
15 февраля 2010, 18:12ОбществоArtem
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Как рассказал нам исполняющий обязанности руководителя Тагилстроевского межрайонного следственного отдела Иван Райхерт, в помещении по адресу Металлургов, 5-А, где проводились так называемые лотереи, вспыхнул конфликт между двумя мужчинами.
Один из них сходил к машине, достал оттуда огнестрельное оружие, предположительно обрез охотничьего ружья, и выстрелил оппоненту в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства. Милиционеры установили личность стрелявшего. Сейчас его ищут. Исполняющий обязанности начальника штаба УВД Дмитрий Дроб просит тагильчан помочь прояснить все обстоятельства преступления и разыскать подозреваемого.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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