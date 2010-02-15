Кровавая драма разыгралась в Интернет-кафе в г. Нижний Тагил

Один из них сходил к машине, достал оттуда огнестрельное оружие, предположительно обрез охотничьего ружья, и выстрелил оппоненту в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства. Милиционеры установили личность стрелявшего. Сейчас его ищут. Исполняющий обязанности начальника штаба УВД Дмитрий Дроб просит тагильчан помочь прояснить все обстоятельства преступления и разыскать подозреваемого.