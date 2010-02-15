На полигон НТИИМ вышли почти 15 тысяч лыжников

Второй год подряд он получает снегоход в качестве приза за победу в спортивном заезде среди мужчин Лыжни России в Нижнем Тагиле. Среди женщин лучший результат показала мастер спорта России по лыжным гонкам из Екатеринбурга Надежда Деменева, которой удавалось уже быть первой на «Лыжне России» в 2008 году. Но главное, что привлекает тагильчан из года в год на Лыжню России – это не спортивные рекорды, а возможность всей семьей или с друзьями отдохнуть и прокатиться на лыжах.

В этот день за участие в гонке полным составом призы получили семья Новиковых из Ленинского района (они вышли на лыжню в ввосьмером), семья Стозаевых из Тагилстроевского района (их участвовало шестеро) и семья Климовских из Дзержинского района (в этой семье – пятеро лыжников). Также специальными призами были отмечены старейшие участники центральной лыжной гонки 85-тилетняя Тамара Севкова из Невьянска и 89-тилетний тагильчанин Василий Клименко.

Всего на полигон НТИИМ в этом году вышли более 15 тысяч лыжников. По данным министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в Лыжне России в этом году приняли участие 236 тысяч 400 свердловчан. Таким образом, уральская гонка претендует на звание самой массовой в стране.