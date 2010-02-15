На Урале будут производить нанолекарства от рака
15 февраля 2010, 17:14ОбществоArtem
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На Урале будут производить нанолекарства от рака. Производственной площадкой станет завод "Медсинтез" в Новоуральске.
Проект уже одобрила корпорация Роснано. Она вложит в него 1 миллиард 200 миллионов рублей. Разработкой препаратов будут заниматься в Москве, а выпускать их предполагается на Урале. Это будут лекарства в форме липосом, иммунолипосом и моноклональных антител, - сообщает Интерфакс. Начало производства намечено на 2013-2014 годах, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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