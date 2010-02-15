На Урале будут производить нанолекарства от рака

Проект уже одобрила корпорация Роснано. Она вложит в него 1 миллиард 200 миллионов рублей. Разработкой препаратов будут заниматься в Москве, а выпускать их предполагается на Урале. Это будут лекарства в форме липосом, иммунолипосом и моноклональных антител, - сообщает Интерфакс. Начало производства намечено на 2013-2014 годах, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург».