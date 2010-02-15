Похолодание до минус 35 и метели ожидаются в Свердловской области

"С юго-запада к нам идет циклон, который принесет обильнее снегопады, возможно, даже метель и резкое похолодание. Пока трудно сказать точно, но минимум до - 30 и до - 35 градусов в северных районах области", - сообщила главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко агентству "Интерфакс-Урал". Она добавила, что в настоящее время в области установилась погода на 1-3 градуса выше климатической нормы, однако такая температура продержится на Среднем Урале максимум еще один день.