Похолодание до минус 35 и метели ожидаются в Свердловской области
15 февраля 2010, 16:47ОбществоArtem
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Существенное похолодание и сильный снег прогнозируют свердловские синоптики на этой неделе.
"С юго-запада к нам идет циклон, который принесет обильнее снегопады, возможно, даже метель и резкое похолодание. Пока трудно сказать точно, но минимум до - 30 и до - 35 градусов в северных районах области", - сообщила главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко агентству "Интерфакс-Урал". Она добавила, что в настоящее время в области установилась погода на 1-3 градуса выше климатической нормы, однако такая температура продержится на Среднем Урале максимум еще один день.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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