Пресс-служба горы Белой прокомментировала новости о пожаре в ресторане
15 февраля 2010, 09:25ОбществоИрина Гольмгрейн
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Согласно официальному релизу ГЛК «Гора Белая», 14 февраля на территории строящегося ресторана, расположенного на вершине «Горы Белой», произошло возгорание.
Пожар ликвидирован, канатные дороги, подъемники, трассы и иная инфраструктура горнолыжного комплекса не пострадали.
Ресторан строился частным инвестором на собственные средства, он не был введен в эксплуатацию и не принимал посетителей.
Остается добавить, что горнолыжный комплекс «Гора Белая» работает в обычном режиме.
Напомним, о пожаре на горе Белой нам стало известно из неофициальных источников вечером 14 февраля.
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