В г. Нижний Тагил пенсионный Фонд работает практически без выходных до конца февраля
15 февраля 2010, 17:45ОбществоArtem
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Практически без выходных будут работать до конца февраля специалисты Управления Пенсионного Фонда по г. Нижний Тагил и Пригородному району.
Таким образом, они дают возможность всем работодателям успеть предоставить индивидуальные сведения. Последний день их приема без штрафных санкций – 1-е марта. Со второго числа опоздавшим страхователям, либо представившим неполных или недостоверные сведения грозят финансовые санкции: 10% от суммы причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный Фонд. Дежурные специалисты Управления будут принимать и обрабатывать индивидуальные сведения даже в выходные дни - 20, 21, 22 и 28 февраля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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