В г. Нижний Тагил пенсионный Фонд работает практически без выходных до конца февраля

Таким образом, они дают возможность всем работодателям успеть предоставить индивидуальные сведения. Последний день их приема без штрафных санкций – 1-е марта. Со второго числа опоздавшим страхователям, либо представившим неполных или недостоверные сведения грозят финансовые санкции: 10% от суммы причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный Фонд. Дежурные специалисты Управления будут принимать и обрабатывать индивидуальные сведения даже в выходные дни - 20, 21, 22 и 28 февраля.