Водители вдвое чаще, чем пешеходы нарушают правила

Пешеходный переход». За 10 дней инспекторы ГИБДД выявили 6730 нарушителей правил дорожного движения. Только каждый третий из этого числа – пешеход. Среди нарушающих водителей больше половины не соблюдают скоростной режим. А каждый четвёртый не пропускает пешехода на «зебре», рассказали нам в отделении пропаганды ГАИ Нижнего Тагила.