Водители вдвое чаще, чем пешеходы нарушают правила
15 февраля 2010, 18:06ОбществоArtem
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Такие результаты показала проведённая в Нижнем Тагиле операция «Пешеход.
Пешеходный переход». За 10 дней инспекторы ГИБДД выявили 6730 нарушителей правил дорожного движения. Только каждый третий из этого числа – пешеход. Среди нарушающих водителей больше половины не соблюдают скоростной режим. А каждый четвёртый не пропускает пешехода на «зебре», рассказали нам в отделении пропаганды ГАИ Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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