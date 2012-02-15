BMW выпустил мотоцикл R 1200 GS в версии «Том Лути Edition»

BMW R 1200 GS позиционируется производителем как самый универсальный мотоцикл, проходя при этом по категории «эндуро». Максимальный момент - 120 Нм при 6 000 об./мин. Максимальная мощность - 110 л.с. при 7 750 об./мин. Четырехтактный оппозитный двигатель с воздушным/масляным охлаждением, двумя распределительными валами и четырьмя радиально расположенными клапанами на цилиндр, центральный уравновешивающий вал. Диаметр цилиндра 101мм, ход поршня 73мм. Степень сжатия - 12. Электронный впрыск топлива во впускной коллектор, электронная система управления двигателем BMS-K с ограничителем максимальной частоты вращения коленчатого вала, две свечи на цилиндр. Расход на сотню при 90 км/ч - 4,3 литра, при 120 км/ч - 5,5 литра. Двухсекционная рама (передняя и задняя секции), несущие двигатель и коробка передач. Подвеска переднего колеса - BMW Motorrad Telelever; диаметр пера 41 мм, центральная амортизаторная стойка, механическая регулировка сжатия пружины по 5 положениям. Подвеска заднего колеса - литой одинарный маятник из алюминиевого сплава с BMW Motorrad Paralever; амортизаторная стойка с прогрессивным характером демпфирования, гидравлическая (бесступенчатая) регулировка сжатия пружины с регулировочной ручкой; регулировка характеристик отбоя. Ход подвески - 190мм спереди и 200мм сзади. Колесная база - 1507мм. Передний колесный диск 19 радиуса, задний 17. Передние тормоза - два тормозных диска плавающего типа, диаметр 305 мм, четырехпоршневые неподвижные суппорты. Задний тормоз - один диск, диаметр 265 мм, двухпоршневый плавающий суппорт. Длина - 2210мм. Ширина (по зеркалам) - 915мм. Высота (без зеркал) - 1450мм. Высота сиденья - 850/870мм (есть вариант низкого сиденья 820 и 790мм). Снаряженный вес с полным баком - 234 кг. Максимальная нагрузка в стандартной комплектации - 206 кг. Бак - 20 литров. Цена в России - от 783 тысяч рублей.