Депутатам предложили изменить закон о техосмотре

По новым правилам, теперь заключить договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно только при наличии талона ТО сроком действия не менее шести месяцев. Параллельно с этим, документ разрешил автосервисам и автосалонам проводить техосмотр, однако для этого им необходимо получить аккредитацию у Российского союза автостраховщиков (РСА). В середине января страховые компании заявили, что ожидают существенное снижение рынка ОСАГО из-за действия нового закона. Они жаловались, что не во всех регионах России можно быстро пройти техосмотр, а значит и приобрести полис. Кроме того, заключить договор о страховании автомобиля не смогли и те автовладельцы, у которых талон ТО истекал ранее чем через полгода. Еще в декабре страховщики обратились в Минфин с предложением временно разрешить продавать полисы ОСАГО без прохождения ТО. Министерство заявило, что готово рассмотреть инициативу, однако отметило, что вряд ли она будет реализована в короткие сроки.