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Гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара – медики обеспокоены состоянием здоровья свердловчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара – медики обеспокоены состоянием здоровья свердловчан

15 февраля 2012, 10:38ОбществоВалерия Лошкарева
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