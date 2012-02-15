Гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара – медики обеспокоены состоянием здоровья свердловчан

Три четверти посетителей Центра здоровья – женщины. Они более ответственно относятся к своему здоровью. Несмотря на удобный график работы и возможность записаться по телефону, мужчины реже пользуются такими услугами. Тем не менее, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них намного выше, чем у женщин.

Центры здоровья стали первыми структурными подразделениями учреждений здравоохранения области, на базе которых стартовали мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории Свердловской области. В целом в 2011 году в Центрах здоровья (по данным ТФОМС Свердловской области) обследовано свыше трех тысяч мужчин указанной возрастной категории. Высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выявлен у 16,5% из них.

Напомним, в Свердловской области работает 18 Центров здоровья для взрослых и 6 – для детей. Каждый гражданин РФ имеет право один раз в год бесплатно пройти комплексное обследование в Центре здоровья. Обследование состоит из оценки физических параметров, которые включают измерения роста, веса, силы мышц и т.д. Состояние сердечно-сосудистой системы определяется с помощью аппарата «Кардиовизор», который регистрирует малейшие отклонения в работе сердца. Проводится исследование периферических сосудов, дыхательной системы. Каждому посетителю Центра здоровья проводится экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы. Врач на основании полученных результатов обследования делает заключение о состоянии здоровья пациента, разрабатывает индивидуальный план оздоровления, дает соответствующие рекомендации. С середины 2011 г. в комплексное обследование включен осмотр гигиениста стоматологического, который, при необходимости, проведет обучение гигиене полости рта, профессиональную чистку зубов. В планах – открытие в Центрах здоровья для взрослых кабинетов оптометристов, в которых будут проводиться мероприятия по раннему выявлению патологии глаз.