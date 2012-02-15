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Горноуральские школьники подключились к операции ГИБДД «Горка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Горноуральские школьники подключились к операции ГИБДД «Горка»

15 февраля 2012, 15:25Общество
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