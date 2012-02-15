Горноуральские школьники подключились к операции ГИБДД «Горка»
15 февраля 2012, 15:25Общество
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14 февраля инспекторы пропаганды ОГИБДД вместе с юными инспекторами дорожного движения Горноуральской школы № 24 провели совместную акцию. Школьники вышли на улицы родного поселка с листовками для пешеходов и водителей.
Как сообщает отделение пропаганды нижнетагильской ГИБДД, поселок Горноуральский расположен в местности, где зимой горки и наледиобразуются самим рельефом, и скатиться на проезжую часть можно по дорогев школу, магазин или поликлинику.
Участникам акции: взрослым и детям, пешеходам и водителям - инспекторы ГИБДД и юные помощники вручали листовки в виде сердец.
Сотрудники ГИБДД также провели профилактические беседы в двух детскихсадах Горноуральска и в двух школах - лайской и горноуральской.
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