Горноуральские школьники подключились к операции ГИБДД «Горка»

Как сообщает отделение пропаганды нижнетагильской ГИБДД, поселок Горноуральский расположен в местности, где зимой горки и наледиобразуются самим рельефом, и скатиться на проезжую часть можно по дорогев школу, магазин или поликлинику.

Участникам акции: взрослым и детям, пешеходам и водителям - инспекторы ГИБДД и юные помощники вручали листовки в виде сердец.

Сотрудники ГИБДД также провели профилактические беседы в двух детскихсадах Горноуральска и в двух школах - лайской и горноуральской.