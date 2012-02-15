Kia привезет новый cee’d на автосалон в Женеву

Сочетая в себе динамичный, уточненный стиль со зрелостью и престижем, совершенной новый пятидверный хэтчбек cee’d длиннее, шире и ниже своего предшественника, при той же длине колесной базы. Элегантная простота пропорций а-ля купе подчеркнута сильно наклоненными передними стойками, очень низкой поясной линией и удлиненными задними стеклами, - отмечает производитель.

В передней части машины доминирует интерпретация последнего стилистического направления Kia, отличающегося фирменной решеткой радиатора и агрессивными, удлиненными передними фарами, подчеркнутыми дневными ходовыми огнями. Весь экстерьер машины строится на многочисленных мелких, но весьма важных деталях, включая новый, увеличенный в размерах логотип Kia.

Новый cee’d получил и совершенно новый интерьер, ставший более премиальным. Весь блок управления различными системами машины сконцентрирован вокруг водителя, так чтобы владельцу было удобно дотянуться до любой кнопки. Производитель также поменял подход к отбору материалов. Салон стал не просто дороже выглядеть, но и ощущаться по-иному. Здесь также многие изменения проявляются в мелочах, которые в результате и формируют общее восприятие автомобиля.