Mazda опубликовала новые фотографии концепта Takeri
Mazda опубликовала новые фотографии концепта Takeri, который практически является моделью Mazda6 нового поколения. Как обещают разработчики, серийная версия будет отличаться от него только дверными ручками, колесами, зеркалами да чуть измененными крыльями. Дизайн Takeri выполнен в соответствии с выбранным Mazda направлении стиля, получившим название Kodo - Душа движения.
Напомним, ранее компания демонстрировала концепт Shinari, также соответствующий новому стилю. Оба автомобиля отличают четкие, тонкие линии кузова. Разработчики дали Takeri двигатель и трансмиссию SkyActiv-D. Дизельный 2,2-литровый мотор соответствует экологическим нормам Евро-6, его мощность составляет 173 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Концепт получил систему i-ELOOP, обеспечивающую «интеллектуальный цикл энергии»: регенеративная тормозная система способна преобразовывать кинетическую энергию в электричество во время торможения и сохранять его в конденсаторе, от которого включаются электрические компоненты. Это позволяет снизить нагрузку на двигатель и уменьшить расход топлива на 10%. Как ожидается, Mazda6 нового поколения унаследует от Takeri не только внешний вид, но и технологии. Takeri будет показан на автосалоне в Женеве.