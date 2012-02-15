Mazda опубликовала новые фотографии концепта Takeri

Напомним, ранее компания демонстрировала концепт Shinari, также соответствующий новому стилю. Оба автомобиля отличают четкие, тонкие линии кузова. Разработчики дали Takeri двигатель и трансмиссию SkyActiv-D. Дизельный 2,2-литровый мотор соответствует экологическим нормам Евро-6, его мощность составляет 173 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Концепт получил систему i-ELOOP, обеспечивающую «интеллектуальный цикл энергии»: регенеративная тормозная система способна преобразовывать кинетическую энергию в электричество во время торможения и сохранять его в конденсаторе, от которого включаются электрические компоненты. Это позволяет снизить нагрузку на двигатель и уменьшить расход топлива на 10%. Как ожидается, Mazda6 нового поколения унаследует от Takeri не только внешний вид, но и технологии. Takeri будет показан на автосалоне в Женеве.