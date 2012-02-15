Наша планета переживает шестой период вымирания

Вымирание неминуемо приведет к потере многих тысяч видов животных. Об этих неутешительных новостях сообщил президент Международного союза охраны природы Ашок Хосла.

Мы наблюдаем шестое массовое вымирание, которое происходит на планете Земле с момента возникновения на ней жизни… Предыдущее - пятое - привело к исчезновению динозавров цитирует РИА Новости Хосла.

По словам ученого, биологическое разнообразие на планете стремительно сокращается. До 100 видов животных безвозвратно исчезает ежесуточно. Каждый день от пожаров и вырубок исчезают около 50 гектаров лесов и порядка 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, которые превращаются в пустыню в результате эрозии почв и опустынивания.

Постоянное воздействие на климат человеческих технологий, по словам Хослы, лишь усугубляет ситуацию. Ежедневные выбросы в атмосферу до 60 миллионов тонн углекислого газа имеют последствия, которые отражаются на всех регионах планеты. На данный момент политика ни одного из существующих на планете правительств не предполагает понимания долговременных последствий нынешних действий, которые приводят к технологическим и экологическим катастрофам.