Названа самая популярная иномарка Сибири
15 февраля 2012, 08:54ОбществоРОман БОТов
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В 2011 году компания Toyota продала в Сибирском федеральном округе 15,8 тысячи автомобилей, что стало лучшим результатом среди иностранных марок. Второе и третье место заняли Chevrolet и Hyundai, говорится в сообщении агентства «Автостат». Лидером на автомобильном рынке Сибири остается бренд Lada (44,2 тысячи машин).
В списке самых популярных машин в прошлом году также оказались Renault, Nissan, Kia, Ford, Daweoo, Mitsubishi и Volkswagen. Среди моделей наибольшим спросом в 2011-м пользовались Lada 2107, Lada Samara, Hyundai Solaris, Ford Focus и Chevrolet Niva. Всего в 2011 году в Сибири было продано 189,6 тысячи новых машин, что на 76 процентов больше, чем за год до этого.
Фото с сайта academic.ru
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