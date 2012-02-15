Названа самая популярная иномарка Сибири

В списке самых популярных машин в прошлом году также оказались Renault, Nissan, Kia, Ford, Daweoo, Mitsubishi и Volkswagen. Среди моделей наибольшим спросом в 2011-м пользовались Lada 2107, Lada Samara, Hyundai Solaris, Ford Focus и Chevrolet Niva. Всего в 2011 году в Сибири было продано 189,6 тысячи новых машин, что на 76 процентов больше, чем за год до этого.