НТМК впервые отгрузил пробную партию железнодорожных колес на европейский рынок

В соответствии с требованием заказчика железнодорожные колеса выполненыиз специально освоенной марки стали ER-9, которая используется дляпроизводства колес на экспорт.

После масштабной реконструкции колесного производства ЕВРАЗ НТМК ведетосвоение новых видов колес, соответствующих, в том числе,технологическим стандартам Евросоюза.

Сейчас на предприятии в разных стадиях освоения более 18 видовжелезнодорожных колес. В ближайших планах предприятия – сертификацияпродукции по стандартам американских и немецких железных дорог дляпоследующего выхода на эти рынки, сообщает департамент по связям со СМИЕВРАЗА.

Транспортные услуги – одна из сфер, в которой востребовано строительство модульных зданий. Здания быстро возводятся и оборудуются необходимыми системами жизнеобеспечения: отоплением, водоснабжением, канализацией и пр.