Одним из главных инноваторов России стала бабушка из Екатеринбурга

Арт-группа «Куда бегут собаки» номинирована в категории «Произведение визуального искусства» со своим проектом «Вязание на спицах и крючком множества Мандельброта». Напомним, что этот перфоманс представляет собой многочасовой процесс вязания крючком. Схема сгенерирована по 2-м параметрам (C+O), составляющим множество Мандельброта.

Провязывая ряд за рядом, цикл за циклом и заполняя пространство, бабушка-перформер создает из двухмерной схемы трехмерные объемы (множество).

Перформанс длился в течение всей работы выставки (16 дней, с 12:00 - 20:00) и был показан в Екатеринбурге в рамках специального проекта 4 Московской биеннале современного искусства «Город-порт: Здесь моря нет».

Нам кажется вполне вероятным, что интерес к множествам проснулся в голове маленького Бенуа Мандельброта, когда он смотрел на свою бабушку, вяжущую ему носок, и его поразило то, что, по мере увеличения объема вязания, буквально из пустоты возникает форма, повторяющая очертания его ноги отмечают художники.

Также в этой же категории представлен проект «Геопсихоизометрическая экспертиза города Екатеринбург» команды «МишМаш». Для него художники выбрали очень социологическую тактику - исследование городской среды через удаленное погружение в нее. Группа никогда не была в Екатеринбурге, но им интересно увидеть и проанализировать, что большой город - это люди, которые живут в нем, видят его каждый день и постоянно считывают знаки. Им важно увидеть личность человека за каждым городом, не важно - Екатеринбурга или другого места. По фотографиям уральской столицы «МишМаш» создали серию абстрактных полотен, которые также выставлялись в Екатеринбурге.

Всероссийский конкурс в области современного визуального искусства «Инновация» учрежден в 2005 году Министерством культуры РФ и ГЦСИ. Цели его - стимулирование и поддержка деятелей культуры, работающих в области современного визуального искусства, а также выявление основных творческих достижений и привлечение внимания широкой общественности к основным процессам в отечественном актуальном искусстве. Лауреаты конкурса «Инновация» получают специальные призы, денежные премии и дипломы. Премиальный фонд конкурса составляет полтора миллиона рублей.