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Почему церковь выступает против равноправия мужчин и женщин?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему церковь выступает против равноправия мужчин и женщин?

15 февраля 2012, 16:27ОбществоАлександра Логинова
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