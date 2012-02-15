Почему церковь выступает против равноправия мужчин и женщин?

По мнению Московской патриархии, государственный закон «О гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин» является разрушительным для института брака и ведет к признанию однополых союзов. Эта позиция была озвучена председателем Отдела Московского патриархата Димитрием Смирновым на встрече с журналистами, прошедшей в начале февраля 2012 года.

И при общении с прессой и в личном блоге протоирей Димитрий указал на недопустимость принятия закона, который, по сути дела, разрешает в стране однополые браки. Напомним читателям, что данный законопроект поступил на рассмотрение Госдумы по инициативе Елены Мизулиной, которая в настоящее время является главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Чем же вызвано негодование патриархии, и почему Димитрий Смирнов посоветовал думцам скачать библию и ознакомиться с учением Христа, прежде чем принимать вредный законопроект? Священник отметил, что в документе очень часто употребляется слово «гендер». Оно привычно для английского языка и западной цивилизации, однако, в России мы привыкли использовать слово «пол». В чем же принципиальная разница? «Пол» обозначает некоторое физиологическое различие между людьми, в то время как «гендер» определяет социальную роль человека. Таким образом, в законе указывается не равенство полов, а равенство гендерных ролей. По сути дела, название законопроекта нужно изменить с «гарантии равных прав мужчин и женщин» на «гарантии обычных людей и представителей сексуальных меньшинств».

Московская патриархия указала на явную феминистскую составляющую законопроекта. По мнению Церкви, в случае принятия правовой акт станет мощным оружием против традиционных семейных ценностей. Хорошо известно, что на Западе подобные законы давно используются определенными группами лиц для защиты своих интересов, которые часто идут вразрез с нормами морали и противоречат общественным ценностям. Так, например, в той же Америке многие работодатели не решаются уволить нерадивых работников только потому, что последние имеют гомосексуальные наклонности. Димитрий Смирнов не сомневается, что такая же практика сложится и в России. Люди окончательно забудут заповеди, который дал им иисус Христос, и начнут считать однополые браки нормальным явлением. Таким образом, произойдет окончательное разрушение института семьи в угоду сексуальным меньшинствам.