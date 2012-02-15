Представлен новый скоростной внедорожник-амфибия

Этот автомобиль может преодолевать водные преграды со скоростью 26 узлов (48 км/ч), а на суше может разогнаться до 100 км/час всчего за 9,2 секунды. Такие высокие параметры достигаются за счет оригинального фирменного решения компании. При въезде в воду их колеса, убираются, словно шасси у самолета, делая универсальное транспортное средство максимально походим на катер. В Gibbs Amphibians считают, что их новое детище, прежде всего, будет интересно военным, поисково-спасательным службам и ООН (как транспорт для гуманитарных миссий).