Представлен новый скоростной внедорожник-амфибия
15 февраля 2012, 08:38ОбществоРОман БОТов
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Компания Gibbs Amphibians знаменита своими разработками в создании амфибий. Модельный ряд компании невелик и включает в себя всего несколько моделей, в том числе кабриолет, квадроцикл и внедорожник. И вот после пятилетнего перерыва компания представила миру свое новое достижение внедорожник-амфибия Humdinga II, сообщает За рулем.
Этот автомобиль может преодолевать водные преграды со скоростью 26 узлов (48 км/ч), а на суше может разогнаться до 100 км/час всчего за 9,2 секунды. Такие высокие параметры достигаются за счет оригинального фирменного решения компании. При въезде в воду их колеса, убираются, словно шасси у самолета, делая универсальное транспортное средство максимально походим на катер. В Gibbs Amphibians считают, что их новое детище, прежде всего, будет интересно военным, поисково-спасательным службам и ООН (как транспорт для гуманитарных миссий).
Фото с сайта gibbstech.com
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