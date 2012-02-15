Рабочие УВЗ прислали блогеру-обидчику варежки
15 февраля 2012, 15:43Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рабочие «Уралвагонзавода» доставили обещанную посылку с варежками волгоградскому бизнесмену-блогеру Андрею Куприкову.
Посылку передали бизнесмену, когда он очищал от снега автомобиль, сообщают интернет-СМИ.
Конфликтначался в декабре 2011 года. Андрей Куприков опубликовал в своем блогепост о митинге в поддержку «Единой России», который прошел в НижнемТагиле. В нем он процитировал резкое высказывание комментатора своегоблога. Запись волгоградского блогера стала известной после того, какруководитель штаба Путина режиссер Станислав Говорухин прочитал ее навстрече с премьером.
Рабочие в ответ на оскорбление решилиотправить блогеру посылку с рабочими варежками. Варежки собирали намитинге в поддержку Путина 28 января.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей