Рабочие УВЗ прислали блогеру-обидчику варежки

Конфликтначался в декабре 2011 года. Андрей Куприков опубликовал в своем блогепост о митинге в поддержку «Единой России», который прошел в НижнемТагиле. В нем он процитировал резкое высказывание комментатора своегоблога. Запись волгоградского блогера стала известной после того, какруководитель штаба Путина режиссер Станислав Говорухин прочитал ее навстрече с премьером.