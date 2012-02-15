Рабочие УЗГА – сотрудникам УВЗ: «Хочется почувствовать от вас уверенность»

Учитывая количество заданных сотрудниками УЗГА вопросов, новаяинициатива их зацепила. В частности, рабочих УЗГА интересовало,дублирует ли общественная организация профсоюзы и как будутвыстраиваться отношения между движением и партиями.

По словам начальника танкового цеха УВЗ Игоря Холманских, новое движениепредусмотрено для оказания поддержки рабочим за рамками предприятия, и вэтом его главное отличие от профсоюзов.

Профсоюзная организация способна лишь решать отношениясотрудник/работодатель. А общественно-политическая организация можетпомочь в решении социальных вопросов за пределами предприятияподтвердил приехавший с Игорем Холманских сотрудник еще одногоградообразующего предприятия Нижнего Тагила – НТМК.

Напомним, что по замыслу рабочих УВЗ общественно-политическое движение«В защиту человека труда» в дальнейшем может перерасти в политическуюпартию и представлять интересы рабочих в государственных структурах.Таким образом, у рабочих УЗГА возник вопрос, станет ли новая партияконкурентом правящей партии.

– Последние выборы показали, что в последнее время к «Единой России» не такое уж большое доверие, – заявил Холманских.

– Хочется почувствовать от вас уверенность, – высказалась одна из работниц завода.

– Мы уверены в себе, и мы пойдем до конца. И я уверен, у нас все получится, – заявил Холманских.

Несколько работников уже после собрания выразили доверие приехавшим тагильчанам.

Если и после выборов это дело будет продолжено и если действительночеловек труда станет ценен, то я готов вступить в это движениесообщил слесарь УЗГА.