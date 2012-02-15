Рабочие УЗГА – сотрудникам УВЗ: «Хочется почувствовать от вас уверенность»
13 февраля посетившие Уральский завод гражданской авиации работники УВЗ рассказали коллегам о планируемом запуске общественно-политического движения «В защиту человека труда».
Учитывая количество заданных сотрудниками УЗГА вопросов, новаяинициатива их зацепила. В частности, рабочих УЗГА интересовало,дублирует ли общественная организация профсоюзы и как будутвыстраиваться отношения между движением и партиями.
По словам начальника танкового цеха УВЗ Игоря Холманских, новое движениепредусмотрено для оказания поддержки рабочим за рамками предприятия, и вэтом его главное отличие от профсоюзов.
Профсоюзная организация способна лишь решать отношениясотрудник/работодатель. А общественно-политическая организация можетпомочь в решении социальных вопросов за пределами предприятияподтвердил приехавший с Игорем Холманских сотрудник еще одногоградообразующего предприятия Нижнего Тагила – НТМК.
Напомним, что по замыслу рабочих УВЗ общественно-политическое движение«В защиту человека труда» в дальнейшем может перерасти в политическуюпартию и представлять интересы рабочих в государственных структурах.Таким образом, у рабочих УЗГА возник вопрос, станет ли новая партияконкурентом правящей партии.
– Последние выборы показали, что в последнее время к «Единой России» не такое уж большое доверие, – заявил Холманских.
– Хочется почувствовать от вас уверенность, – высказалась одна из работниц завода.
– Мы уверены в себе, и мы пойдем до конца. И я уверен, у нас все получится, – заявил Холманских.
Несколько работников уже после собрания выразили доверие приехавшим тагильчанам.
Если и после выборов это дело будет продолжено и если действительночеловек труда станет ценен, то я готов вступить в это движениесообщил слесарь УЗГА.
По словам Холманских, до 4 марта инициативная группа планирует успетьобъехать как можно больше предприятий. А до этого в рамкахобщественно-политического движения 28 февраля состоится конференция, накоторую будут приглашены кандидаты от всех предприятий, которые захотятпринять участие в его формировании.