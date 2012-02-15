Ролик с «арестом» В. Путина набирает популярность в Интернете (ВИДЕО)

В ролике «бывший премьер-министр» обвиняется по 6-7 статьям, среди пунктовобвинения - «хищение государственного имущества в особо крупныхразмерах, финансовые махинации и превышение должностных полномочий».Также в видеоролике «бывший» премьер обвиняется по статье 205 УК «каклицо, участвующее в акте терроризма с целью устрашения населения».

В основу видео лег реальный новостной сюжет о суде над МихаиломХодорковским, которого с помощью монтажа видоизменили, предполагаютпользователи. Отметим, что «судит» премьера Виктор Данилкин, который велсудебный процесс над Ходорковским.

Видео загружено на YouTube два дня назад, оно появилось на странице пользователя LancelotChannel13 февраля исобрало уже 15 тысяч комментариев. 14 февраля Алексей Навальныйразместил его у себя в блоге.

Многие пользователи с юмором отнеслись к новости-фейку. «Безруковочередной раз превзошел себя и сыграл Путина :D Высоцкий отдыхает...», -считает J0KER127.