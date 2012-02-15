Школьники назвали самые востребованные профессии
15 февраля 2012, 09:34ОбществоОльга
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос среди школьников 9-х и 11-х классов, их родителей и студентов.
По итогам опроса выяснилось, что, по мнению школьников, самые нужныесегодня в России специалисты это банкиры (40 %), медики (34 %) истроители. У родителей в лидерах также банковская сфера и экономика. Авот кем родители ни в коем случае не хотели бы видеть своих детей:охранники (28%), секретари (25%) и медики (22%).
При выборе вуза решающе значение имеет возможность сделать карьеру послеего окончания. Для продвижения по карьерной лестнице нужны высокаяпрофессиональная квалификация, талант, связи и знакомства и везение. Престижность учебного заведенияи высокие зарплаты его выпускников важна для 75процентов участников опроса. Важнейший критерий оценки профобразованиядля всех участников исследования - его востребованность на рынке труда.
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