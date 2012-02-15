Школьники назвали самые востребованные профессии

По итогам опроса выяснилось, что, по мнению школьников, самые нужныесегодня в России специалисты это банкиры (40 %), медики (34 %) истроители. У родителей в лидерах также банковская сфера и экономика. Авот кем родители ни в коем случае не хотели бы видеть своих детей:охранники (28%), секретари (25%) и медики (22%).