Сходить на КВН с участием иногородних команд в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно

Изначально руководство Городского дворца молодежи планировало сделать платный вход на это значимое в культурной жизни Нижнего Тагила событие. Но потом планы изменились, и теперь билеты раздают совершенно бесплатно. Как отмечают организаторы Кубка, это стало возможным благодаря поддержке спонсоров.

Но это не значит, что каждый желающий сможет попасть на Кубок. Количество мест в зале ограничено, а это значит, что насладиться юмором наших и иногородних КВН-команд смогут лишь те, кто успеет забрать билеты в кассах ГДМ. Так что успевайте! отмечает один из организаторов мероприятия Дмитрий Яшенков.