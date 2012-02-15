Сходить на КВН с участием иногородних команд в Нижнем Тагиле можно будет бесплатно
15 февраля 2012, 12:53Общество
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26 февраля в пройдет Кубок КВН Дворца молодежи, на который съедутся команды из Екатеринбурга, Челябинска и Новоуральска. Помимо иногородних участников зрителей будут веселить и тагильские КВН-щики: команды «Песок», «Тагил», «Северный квартал» и «Вагонка».
Изначально руководство Городского дворца молодежи планировало сделать платный вход на это значимое в культурной жизни Нижнего Тагила событие. Но потом планы изменились, и теперь билеты раздают совершенно бесплатно. Как отмечают организаторы Кубка, это стало возможным благодаря поддержке спонсоров.
Но это не значит, что каждый желающий сможет попасть на Кубок. Количество мест в зале ограничено, а это значит, что насладиться юмором наших и иногородних КВН-команд смогут лишь те, кто успеет забрать билеты в кассах ГДМ. Так что успевайте! отмечает один из организаторов мероприятия Дмитрий Яшенков.
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