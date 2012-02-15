Создана социальная сеть для сторонников В. Путина

Сторонники Путина считают, что в условиях информационной войны противкандидата в президенты ему важно оказать поддержку до выборов. Тогдапосле выборов оппозиция не сможет утверждать, что за Путина никто не голосовал иголоса за него фальсифицированы.

Те, кто против Путина, заявляют об этом громко и часто. Те же, ктоПутина поддерживают, не привыкли говорить об этом публично. Мы считаем,что сегодня важно не молчать. …если ты не можешь, не хочешь, стесняешьсявыразить публичную поддержку кандидату, твой голос будет «украден».Оппозиция скажет - «мы его не выбирали, значит, никто его не выбиралсказано в манифесте проекта.