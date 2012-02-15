«Строительный двор» объявил конкурс грантов

Мы занимаемся любимым делом и хотим своей работой рождать у людей желание улучшать не только свои жилищные условия, но и мир вокруг себя. Поэтому мы с радостью поддерживаем инициативы людей, готовых безвозмездно помогать другим, делать мир добрее, ярче, радостнее рассказал Андрей Александрович.

В конференции приняли участие победители конкурса благотворительных проектов 2011 года. Всего в прошлом году гранты получили 19 проектов на сумму 1 000 000 руб. В 2012 году общий фонд конкурса вырос до 1 500 000 руб. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, для этого необходимо в срок до 9 марта 2012 года предоставить заявку установленной формы. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 26 марта. По всем вопросам обращаться в Благотворительный фонд развития Тюменской Области.