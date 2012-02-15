Суд обязал администрацию Нижнего Тагила ликвидировать 31 свалку

Все эти свалки были обнаружены на территории города в октябреактивистами-общественниками и специалистами Росприроднадзора. В числоэтих свалок входят и те, которые состоят из старых бордюров и другогостроительного мусора, образовавшиеся в ходе работ по программе «1000дворов».