Суд обязал администрацию Нижнего Тагила ликвидировать 31 свалку
15 февраля 2012, 11:39ОбществоОльга
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Общий объем хранящихся на них отходов превышает рекордные полмиллиона кубометров. Таким образом, Ленинский районный суд удовлетворил иск Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Василия Калинина к муниципалитету.
Все эти свалки были обнаружены на территории города в октябреактивистами-общественниками и специалистами Росприроднадзора. В числоэтих свалок входят и те, которые состоят из старых бордюров и другогостроительного мусора, образовавшиеся в ходе работ по программе «1000дворов».
Решение суд вынес 14-го февраля, и в силу ононе вступило, поэтому еще может быть обжаловано муниципалитетом. Крометого, природоохранный прокурор внес мэру представление на устранениенарушений природоохранного законодательства.
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