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Суд обязал администрацию Нижнего Тагила ликвидировать 31 свалку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд обязал администрацию Нижнего Тагила ликвидировать 31 свалку

15 февраля 2012, 11:39ОбществоОльга
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