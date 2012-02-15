Свердловская киностудия расскажет о жизни рабочих Урала
15 февраля 2012, 08:55ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловская киностудия презентовала мультимедийный проект с элементами кино и интервью «Один день» о движении человека труда на Урале. Поводом для проекта стала инициатива нижнетагильских рабочих с «Уралвагонзавода» по организации рабочего движения в поддержку человека труда на Урале.
Проект рассказывает о простых людях, их реальной жизни на заводах и внеработы, их ощущения от сегодняшнего положения вещей вокруг нас ипредставления об ожидающем нас будущем, пояснили в пресс-службе свердловской киностудии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей