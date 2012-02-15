В администрации города открылась фотовыставка «Дети войны»

Как отметил в своем выступлении Валерий Суров, эта фотовыставка являетсясвоего рода летописью добрых дел членов общественной организации,наглядным подтверждением их активной жизненной позиции. На четырехдесятках фотографий запечатлены различные события и мероприятия, вкоторых ветераны принимали самое активное участие или инициаторамикоторых являлись, – фестиваль «Афганский ветер», городской деньсадовода, конкурс «Дети войны – они тоже ее ветераны», акция поблагоустройству парка им. А.П. Бондина и др. Одиннадцать членоворганизации вышли в этом году на центральную гонку «Лыжня России»,проходившую на полигоне Старатель.