В интернациональном конкурсе «Звезда ВКонтакте» участвуют 9 тагильских исполнителей
Молодые (старшему – 25 лет, младшим по 16), талантливые, инициативные. Все это о конкурсантах проекта «Звезда ВКонтакте» из Нижнего Тагила. Большинство, семь из девяти участвующих в конкурсе – представители хип-хоп культуры, один играет электронную музыку, еще один конкурсант исполняет эстрадный вокал.
Интернациональный конкурс, организатором которого является Пятый канал, стартовал 30 января. Участники соревнования – молодые музыканты со всей России. Конкурс направлен на поиск талантливых исполнителей, которые еще не успели заявить о себе на всю страну. Итогом станет гала-концерт финалистов, который пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Почему бы тагильчанам не поддержать одного из наших земляков(а можно и всех), чтобы хотя бы один из участников финального концерта представлял Нижний Тагил. Тем более, что выбрать есть из кого. Участники представлены в порядке убывания количества голосов. Интересно, что правила конкурса таковы, что можно ежедневно голосовать за любимого исполнителя.
Для того, чтобы найти участников конкурса из Нижнего Тагила, необходимо установить приложение «Звезда ВКонтакте», а потом набрать в поиске «Тагил».
- DMC, хип-хоп проект. Рэп-музыкант, композитор, автор слов и исполнитель музыки в стиле хип-хоп. Занимается музыкой с 2002 года. Является одним из создателей лейбла «Just Line Production». Активно сотрудничает с музыкантами из разных городов. Финалист конкурса «Навстречу солнцу», проводимом на «Realmusic».
- Андрей Беспалов, популярная музыка. Занимается вокалом с девятого класса школы. Лауреат и победитель Всероссийских и Международных конкурсов детской и юношеской песни. На данный момент в творчестве взял тайм-аут, но скоро собирается вернуться в большое плавание.
- $aN, хип-хоп проект. Является рэп-музыкантом.
- Dj Tiguan, электронная музыка. Уже 3 года профессионально занимается музыкой в стиле trance.
- Sox aka Напас, хип-хоп проект. Этот конкурсант отмечает, что он очень независим.
- Батик, хип-хоп проект. Исполняет хип-хоп-музыку в свободном стиле. Говорит, что любит экспериментировать и лепит любое безобразие.
- R.N.S.T., хип-хоп проект. Считают, что привнесли что-то новое в игре.
- WhySky, хип-хоп проект. Ребята просят не судить их строго, так как читают рэп только год. Очень хотят, чтобы за них прогосовали.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru