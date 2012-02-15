В интернациональном конкурсе «Звезда ВКонтакте» участвуют 9 тагильских исполнителей

Интернациональный конкурс, организатором которого является Пятый канал, стартовал 30 января. Участники соревнования – молодые музыканты со всей России. Конкурс направлен на поиск талантливых исполнителей, которые еще не успели заявить о себе на всю страну. Итогом станет гала-концерт финалистов, который пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Почему бы тагильчанам не поддержать одного из наших земляков(а можно и всех), чтобы хотя бы один из участников финального концерта представлял Нижний Тагил. Тем более, что выбрать есть из кого. Участники представлены в порядке убывания количества голосов. Интересно, что правила конкурса таковы, что можно ежедневно голосовать за любимого исполнителя.