В Нижнем Тагиле могут построить завод по производству бытовой техники

При этом строительство планируется как совместный проект России и Китая. Губернатор уверен, что площадкой для нового производства может выступить Нижний Тагил как один из промышленных центров Урала и монопрофильный город.

Речь о строительстве завода шла на встрече Александра Мишарина с генеральным директором компании «Хайэр Рус», руководителем департамента развития рынка России корпорации «Хайэр» Чженьхуа Суна 14 февраля. Представитель китайской корпорации отметил, что регион подходит для строительства завода, так как является мостом между Европой и Азией. Благоприятными условиями, по мнению Чженьхуа Суна, является также развитая транспортная система области и отсутствие заводов по производству бытовой техники других торговых марок. При этом генеральный директор «Хайэр Рус» уточнил, что корпорация гарантирует экологичность производственных мощностей и продукции.

Губернатор выразил уверенность в том, что строительство завода положительным образом отразится на экономике города и региона в целом, ведь производство создаст новые высокооплачиваемые рабочие места и внесет вклад в диверсификацию местной экономики.

Напомним, корпорация «Хайэр» на сегодняшний день является крупнейшим производителем высокотехнологичной техники. По данным сайта «Википедия», компания выпускает 96 модельных рядов и 15 000 моделей продукции, в том числе телевизоры, DVD-плееры, мобильные телефоны, ноутбуки, микроволновые печи, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, кондиционеры и другую технику.

Сейчас в городе наиболее популярна сфера металлургии и машиностроения. Градообразующее предприятие занимается изготовлением металла: выплавкой готовых листов, сляб и проката из чугуна и стали. При производстве этой продукции часто встречается такое явление, как ассиметричный процесс прокатки, когда происходит неконтролируемый изгиб полосы и неравномерная загруженность мощностей агрегатов. Технологи предприятия занимаются исправлением дефектов на производстве и делают продукт более качественным.