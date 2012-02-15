В Нижнем Тагиле продолжается строительство подстанции «Приречная»
15 февраля 2012, 08:36Общество
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Продолжается строительство подстанции «Приречная» напряжением 110/ 6 кВ. С ее пуском будет решена проблема энергоснабжения в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».
К настоящему времени полностью выполнены работы по монтажу и заливкесиловой плиты под здание подстанции. Заметим, что под силовой плитойсмонтировано свайное «поле» из 324 железобетонных свай. Кроме того, в полном объеме осуществлены работы по устройству ростверковпод фундамент для стен здания, смонтировано два кабельных колодца подкабельные линии 6 кВ и сделана разбивка трассы для ВЛ 110 кВпротяженностью более шести километров.
В настоящее время ведутся работы по строительству заходов для линийэлектропередачи ВЛ 110 кВ , монтажу фундаментов на ростверках и сборкеметаллических конструкций для ВЛ 110 кВ.
В конце февраля энергетики планируют приступить к кладке стен здания и продолжить другие работы.
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