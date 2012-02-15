В Нижнем Тагиле продолжается строительство подстанции «Приречная»

К настоящему времени полностью выполнены работы по монтажу и заливкесиловой плиты под здание подстанции. Заметим, что под силовой плитойсмонтировано свайное «поле» из 324 железобетонных свай. Кроме того, в полном объеме осуществлены работы по устройству ростверковпод фундамент для стен здания, смонтировано два кабельных колодца подкабельные линии 6 кВ и сделана разбивка трассы для ВЛ 110 кВпротяженностью более шести километров.