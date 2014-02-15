Сергей Носов обратился к тагильчанам в День памяти о воинах-интернационалистах
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Уважаемые ветераны, участники локальных войн!
Сегодня день памяти всех, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, кто зачастую ценой своей собственной жизни спасал тысячи других жизней. Вы вписали новые яркие страницы в историю российской армии.
Мы гордимся тем, что живем рядом с вами. Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял своих близких во время боевых действий. Мы отдаем дань уважения нашим соотечественникам – участникам военных конфликтов, за проявленные мужество, героизм, верность воинскому долгу.
Спасибо вам за то, что смогли пройти через все испытания, все преодолеть и сохранить свое военное братство. Желаю вам и вашим родным здоровья, успехов, благополучия.
Глава города
Нижний Тагил
С.К. Носов
© TagilCity.ru по данным пресс-службы Администрации Нижнего Тагила