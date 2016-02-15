Воспитанникам социально-реабилитационного центра спецназ дал урок мужества (ФОТО)

Урок мужества для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошел 11 февраля. Впереди символичный праздник - День защитника Отечества. И в связи с этим молодые ребята ознакомились с историей появления спецназа, а также побывали на экскурсии на территории подразделения и даже увидели выставку вооружения.