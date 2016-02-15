Воспитанникам социально-реабилитационного центра спецназ дал урок мужества (ФОТО)
15 февраля 2016, 11:30ОбществоАлександра Логинова
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Юные воспитанники учреждения Ленинского района встретились с сотрудниками спецназа «Россы» из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Урок мужества для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошел 11 февраля. Впереди символичный праздник - День защитника Отечества. И в связи с этим молодые ребята ознакомились с историей появления спецназа, а также побывали на экскурсии на территории подразделения и даже увидели выставку вооружения.
Примечательно, что представители спецназа уже много лет подряд занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Среди популярных мероприятий от бойцов не только уроки мужества, но и различные военно-спортивные праздники и экскурсии, которые посещают ученики множества школ Нижнего Тагила.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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