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Воспитанникам социально-реабилитационного центра спецназ дал урок мужества (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанникам социально-реабилитационного центра спецназ дал урок мужества (ФОТО)

15 февраля 2016, 11:30ОбществоАлександра Логинова
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